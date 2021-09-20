В среду у жителей Калининградской области на восемь часов прервется телевещание

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Любителей посмотреть телевизор в среду ждут непростые восемь часов.

Как сообщили в министерстве цифровых технологий и связи Калининградской области, в среду, 22 сентября, с 10 до 18 часов в регионе не будет вестись эфирная трансляция программ первого и второго мультиплексов и радио «Вести FM», «Радио России», «Маяк», «Бизнес FM», «Комсомольская правда», «Русское радио». Причина - отключение передатчиков из-за демонтажа аналогового оборудования на антенно-мачтовом сооружении в Калининграде.

Кроме того, как отметили в ведомстве, перебои в телетрансляциях возможны также 23 и 24 сентября.