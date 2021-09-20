В Калининградской области «Единая Россия» набрала 38,95% голосов на выборах депутатов облдумы

Обработано 100% протоколов Фото: Иван МАРКОВ

В Калининградской области обработано 100% протоколов при проведении выборов депутатов Калининградской областной думы. Как сообщает официальный аккаунт регионального избиркома, в голосовании по единому избирательному округу приняли участие 43,84% избирателей.

Голоса распределились следующим образом:

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 38,95% (141499);

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 19,03% (69127);

3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России – 11,22% (40768);

4. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области – 11,27% (40960);

5. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 6,38% (23182);

6. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ – 4,23% (15379);

7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» - 3,09% (11210);

8. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» - 1,92% (6958).