В Калининградскую областную думу по одномандатным округам прошли 19 единороссов

В Калининградской области обработано 100% протоколов при проведении выборов депутатов Калининградской областной думы по одномандатным избирательным округам. Согласно опубликованным региональным избиркомом данным, из 20 кандидатов 19 единороссов и всего один представитель КПРФ.

«Комсомолка» передает опубликованные избиркомом результаты голосования:

Округ 1 – Кудрявцев Андрей Владимирович – 31,43% (5718) – ЕДИНАЯ РОССИЯ

Округ 2 – Макаров Валерий Михайлович – 32,14% (5966) – ЕДИНАЯ РОССИЯ

Округ 3 – Верхолаз Евгений Владимирович – 32,43% (6314) – ЕДИНАЯ РОССИЯ

Округ 4 – Урбанюк Олег Сергеевич – 26,20% (3969) – ЕДИНАЯ РОССИЯ

Округ 5 – Морозов Евгений Михайлович – 28,47% (4759) – ЕДИНАЯ РОССИЯ

Округ 6 – Шумилин Андрей Анатольевич – 35,15% (6155) – ЕДИНАЯ РОССИЯ

Округ 7 – Ган Евгений Васильевич – 29,62% (5069) КПРФ

Округ 8 – Самородов Юрий Александрович – 32,41% (5589) ЕДИНАЯ РОССИЯ

Округ 9 – Кропоткин Андрей Михайлович – 42,20% (6257) ЕДИНАЯ РОССИЯ

Округ 10 – Федорова Нина Ивановна – 43,50% (7643) ЕДИНАЯ РОССИЯ

Округ 11 – Швалкене Лариса Владимировна - 38,18% (8076) ЕДИНАЯ РОССИЯ

Округ 12 – Лютаревич Сергей Николаевич – 52,44% (9835) ЕДИНАЯ РОССИЯ

Округ 13 – Орехов Александр Юрьевич – 48,08% (10509) ЕДИНАЯ РОССИЯ

Округ 14 – Мартынец Алексей Васильевич – 42,14% (8593) ЕДИНАЯ РОССИЯ

Округ 15 - Абарюс Аугениюс Риманто – 41,99% (6188) ЕДИНАЯ РОССИЯ

Округ 16 – Чмыхов Дмитрий Гариевич – 38,38% (5878) ЕДИНАЯ РОССИЯ

Округ 17 – Канаева Екатерина Николаевна – 50,16% (9286) ЕДИНАЯ РОССИЯ

Округ 18 – Панченко Валерий Григорьевич – 34,74% (5474) ЕДИНАЯ РОССИЯ

Округ 19 – Никулин Александр Владимирович – 46,79% (8809) ЕДИНАЯ РОССИЯ

Округ 20 – Снигирев Вадим Геннадьевич – 38,28% (6537) ЕДИНАЯ РОССИЯ.