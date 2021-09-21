Калининградскую область в Госдуме представят Марина Оргеева и Андрей Колесник

Избирком Калининградской области опубликовал результаты выборов депутатов Государственной думы по 98 и 97 центральным одномандатным избирательным округам после обработки 100% протоколов.

В 98 округе уверенно лидирует Марина Эдуардовна Оргеева, выдвинутая «Единой Россией». Она набрала 39,77% голосов (79 639 избирателей). Ближайший ее оппонент, Дарья Александровна Анучина от КПРФ набрала 14,83% голосов(29 685), а Евгений Викторович Мишин, представляющий ЛДПР с 10,54% голосов (21 096) занимает третью позицию.

В округе №97 с 37,77% голосов победу одержал единоросс Андрей Иванович Колесник, за него проголосовало 71 987 человек. Максим Александрович Булка от КПРФ занял вторую позицию с 18,44% (35 138 голосов). На третьем месте Семен Юрьевич Курбатов, выдвинутый партией ЛДПР. Ему удалось набрать 10,81% голосов (20 597).