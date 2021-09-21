В Калининградской области «Единая Россия» набрала 41,12% голосов на выборах в Госдуму

В Калининградской области на выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» набрала 41,12% голосов. Об этом сообщил официальный аккаунт регионального избиркома после обработки 100% протоколов (всего на избирательные участки пришли 46,15% избирателей).

Эту партию выбрали 164 203 человека, тогда как за КПРФ свои голоса отдали 80 544 человека, что составило 20,17% голосов.

Далее места распределились следующим образом: ЛДПР получила 9,59% (38 294), Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» - 8,96% (35 760), «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 6,17% (24 656), Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – 3,60% (14 358), «ЯБЛОКО» заработало всего 2,01% (8 037), «Коммунисты России» - 1,11%, «Родина» - 1,04% (4 141), «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» - 0,89% (3553), «ЗЕЛЁНЫЕ» - 0,86% (3428), «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» - 0,87% (3455), «ПАРТИЯ РОСТА» - 0,36% (1436) и «Гражданская Платформа» - 0,13% (503).