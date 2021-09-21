В Калининграде загорелась фура, груженная водонагревательными бойлерами

В понедельник, 20 сентября, в Калининграде на улице Вагоностроительной произошел пожар, сигнал о котором поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 12.39. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, горел полуприцеп фуры с находящимися в нем водонагревательными бойлерами.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным, - добавляет пресс-служба ведомства. - Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей СПСЧ, ПСЧ-5 в составе 12 человек и 3 единицы техники.