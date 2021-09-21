В Калининграде поймали серийного грабителя, нападавшего на женщин

В Калининграде полицейскими задержан серийный грабитель, который нападал на женщин и срывал с них золотые украшения. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, одной из его жертв стала 77-летняя пенсионерка, проживающая в Центральном районе.

- Происшествие случилось средь бела дня, когда женщина зашла в подъезд своего дома, - пишет о подробностях пресс-служба ведомства. - За ней следом в помещение проник мужчина. На шее у пенсионерки была надета цепочка стоимостью 50 тысяч рублей. Злоумышленник набросился на потерпевшую, сорвал золотое изделие и убежал на улицу.

Похожая история также произошла днем ранее в Ленинградском районе. В подъезде одного из домов по улице 1812 года на 37-летнюю женщину набросился мужчина и попытался сорвать с ее шеи золотую цепочку. Оторвав часть украшения, он хотел убежать, но женщина помешала – грабитель выронил добычу и убежал.

Вскоре по словесному портрету личность подозреваемого была установлена. Им оказался 38-летний житель Гурьевского района, ранее судимый за кражу и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Мужчину задержали, его опознала одна из потерпевших. Проверяется его причастность к совершению подобных преступлений на территории Калининграда.