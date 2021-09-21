Количество рейсов из Калининграда в Ярославль увеличат с ноября

С ноября 2021 года будет добавлено количество рейсов из Калининграда в Ярославль. Об этом заявил заместитель директора департамента транспорта Ярославской области Илья Тюрганов.

- Организация авиарейсов на данном направлении позволит жителям Ярославской области не только познакомиться с достопримечательностями самого западного областного центра России, но и расширит возможности для путешествий в страны Евросоюза, - отметил Тюганов. - О старте продаж билетов на рейсы по средам будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, что самолеты из Калининграда в Ярославль начнут летать по воскресеньям с 17 октября этого года. Сейчас уточняется, что с ноября добавят еще один рейс в неделю - по средам.