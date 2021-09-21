В Нестерове машинист автокрана задавил человека

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Нестеровском районе на машиниста строительного крана завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Трагический инцидент произошел 17 августа в поселке Илюшино. Машинист крана не убедился в безопасности маневра и при движении задним ходом наехал на находившегося там 62-летнего исполнительного директора фирмы. От полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время в рамках расследования допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.