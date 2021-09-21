В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 21 сентября нет света и воды

. Фото: архив "КП"

В Калининграде во вторник, 21 сентября, отключено электричество в домах на 20 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по следующим адресам:

наб. Петра Великого, 1,

ул. Комсомольская, 36,

ул. Косм. Пацаева, 6а,

ул. Молочинского, 5-7, 9-25, 27-45,

ул. Косм. Леонова, 48-52, 64а, 51-53а, 87-89,

ул. Марш. Борзова, 1-5,

ул. Чекистов, 9-11а,

ул. Лейт. Яналова, 14-16а, 16, 18-20а, 22-24, 26-28, 30-32, 3, 49,

ул. Войнич, 3-7, 9-15,

ул. Алябьева, 36,

ул. Дм. Донского, 35,

ул. Шиллера, 24-28, 29-31,

ул. К.Маркса, 30-38,

Советский пр-кт, 33-37, 37а, 39, 39а-д, 47, 47а,

ул. Димитрова, 14а, 14-18, 20-26, 28-34,

ул. Москвина, 1.

Холодное водоснабжение до 11.30 отсутствует на ул. Полк. Ефремова, 3, 5, 7.