В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 21 сентября нет света и воды

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Фото: архив "КП"
В Калининграде во вторник, 21 сентября, отключено электричество в домах на 20 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет по следующим адресам:
наб. Петра Великого, 1,
ул. Комсомольская, 36,
ул. Косм. Пацаева, 6а,
ул. Молочинского, 5-7, 9-25, 27-45,
ул. Косм. Леонова, 48-52, 64а, 51-53а, 87-89,
ул. Марш. Борзова, 1-5,
ул. Чекистов, 9-11а,
ул. Лейт. Яналова, 14-16а, 16, 18-20а, 22-24, 26-28, 30-32, 3, 49,
ул. Войнич, 3-7, 9-15,
ул. Алябьева, 36,
ул. Дм. Донского, 35,
ул. Шиллера, 24-28, 29-31,
ул. К.Маркса, 30-38,
Советский пр-кт, 33-37, 37а, 39, 39а-д, 47, 47а,
ул. Димитрова, 14а, 14-18, 20-26, 28-34,
ул. Москвина, 1.
Холодное водоснабжение до 11.30 отсутствует на ул. Полк. Ефремова, 3, 5, 7.