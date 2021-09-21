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Дом. Семья21 сентября 2021 12:12

Калининградский зоопарк объявил сбор одеял для обезьян

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Калининградский зоопарк объявил сбор одеял для обезьян. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Мы с радостью примем для орангутанов уже ненужные вам в хозяйстве одеяла, пледы и покрывала», - говорится в сообщении.

Отмечается, что одеяла должны быть не ватные и чистые.

«Зачем орангутанам одеяла? Да затем же, зачем и нам с вами: чтобы укрываться, чтобы строить гнезда и шалаши, чтобы прятаться, чтобы наводить уют», - сказали в зоопарке.

Принести пледы и покрывала можно в любой день в любое удобное для вас время к любому входу в зоопарк. Там их примут и передадут в Тропический дом для обезьян.