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Общество21 сентября 2021 12:23

В Славском районе задержали браконьера с 40 кг рыбы

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте

В акватории Куршского залива транспортные полицейские задержали браконьера. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

28-летний мужчина выловил при помощи лесковой сети 33 экземпляра карася и леща весом более 40 кг. Ущерб был оценен в 12 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов». Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.