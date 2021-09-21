В Славском районе задержали браконьера с 40 кг рыбы

. Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте

В акватории Куршского залива транспортные полицейские задержали браконьера. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

28-летний мужчина выловил при помощи лесковой сети 33 экземпляра карася и леща весом более 40 кг. Ущерб был оценен в 12 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов». Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.