Ведущий передачи «Умницы и умники» Юрий Вяземский встретится с калининградцами

Юрий Вяземский. Фото: Александр КАТЕРУША

Творческая встреча с профессором МГИМО, бессменным ведущим телевизионной олимпиады «Умницы и умники» Юрием Вяземским состоится в Калининградской областной научной библиотеке 23 сентября.

Как отмечают организаторы, на встрече будет представлена новая книга Юрия Вяземского «Молот Тора».

«Пообщаться с гостем и узнать, как на современном телевидении можно выпускать интеллектуальную программу почти 30 лет, что такое роман-свасория, что он думает о нынешней молодежи и как выбирает темы новых книг, вы сможете 23 сентября в 17.00», - говорится на сайте библиотеки.

Для посещения необходимо зарегистрироваться.

Внимание! Для посещения мероприятия необходимо будет предоставить сертификат о прохождении вакцинации либо справку о прохождении ПЦР-теста.