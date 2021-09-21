Калининградские бойцы выиграли три медали Всемирных игр школьников

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В Сербии прошли крупнейшие мировые соревнования среди атлетов в возрасте не старше 15 лет. В Белграде по 14 видам спорта под эгидой Международной федерации школьного спорта (ISF) соперничали представители 43 государств.

В составе российской сборной успеха добились воспитанники калининградской Федерации тхэквондо, которые завоевали золото, серебро и бронзу. Это позволило нашей дружине занять итоговое второе общекомандное место.

Победу среди сверстников весом до 37 килограммов одержал недавний вице-чемпион первенства России 2021 года Артем Рошка, в финале одолев представителя Азербайджана. Второй среди оппоненток весом до 51 килограмма стала София Бречко, уступившая в решающем поединке сопернице из Казахстана. А третье место среди бойцов весом до 53 килограммов занял Евгений Пудяков, проигравший полуфинал сербскому юноше.