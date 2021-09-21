С начала учебного года коронавирусом заразились 224 калининградских школьника

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Калининградской области вновь выявили больше 20 случаев заражения коронавирусом среди школьников. По данным оперативного штаба, за сутки вирус подтвердился еще у 23 детей и подростков школьного возраста. Всего с начала сентября зарегистрированы уже 224 заразившихся.
Кроме того, среди заболевших за последние сутки:
- 50 неработающих;
- 33 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 28 пенсионеров;
- 13 студентов (БГА, КИТиС, градостроительный колледж, техникум мехатроники и пищевой индустрии, Советский технический колледж, педагогический колледж, бизнес-колледж);
- 10 работников образования;
- 10 медицинских работников;
- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 работников транспортных предприятий, водителей;
- 6 детей в возрасте до 6 лет, не посещающие детские сады;
- 6 работников предприятий пищевой промышленности;
- 5 сотрудников банков;
- 5 работников с/х предприятий;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 3 воспитанника детских садов;
- сотрудник охранной организации;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг.
У большинства - 177 человек - болезнь протекает в форме ОРВИ, у 12 началась пневмония, остальные переносят ковид бессимптомно.