С начала учебного года коронавирусом заразились 224 калининградских школьника

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининградской области вновь выявили больше 20 случаев заражения коронавирусом среди школьников. По данным оперативного штаба, за сутки вирус подтвердился еще у 23 детей и подростков школьного возраста. Всего с начала сентября зарегистрированы уже 224 заразившихся.

Кроме того, среди заболевших за последние сутки:

- 50 неработающих;

- 33 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 28 пенсионеров;

- 13 студентов (БГА, КИТиС, градостроительный колледж, техникум мехатроники и пищевой индустрии, Советский технический колледж, педагогический колледж, бизнес-колледж);

- 10 работников образования;

- 10 медицинских работников;

- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 работников транспортных предприятий, водителей;

- 6 детей в возрасте до 6 лет, не посещающие детские сады;

- 6 работников предприятий пищевой промышленности;

- 5 сотрудников банков;

- 5 работников с/х предприятий;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 3 воспитанника детских садов;

- сотрудник охранной организации;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг.

У большинства - 177 человек - болезнь протекает в форме ОРВИ, у 12 началась пневмония, остальные переносят ковид бессимптомно.