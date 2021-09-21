На Пелавском озере в Калининграде оборудуют пляж за 1,8 миллиона рублей

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти Калининграда начинают поиск подрядчика, который возьмется за обустройство пляжа на Пелавском озере. Водоем, напомним, расположен возле Балтийского шоссе. Судя по информации, размещенной на сайте госзакупок, цена контракта составит 1,8 миллиона рублей.

После проведения работ пляж будет максимально адаптирован для отдыха инвалидов. Там появится деревянный настил или не менее 30 щитов для приема 10 инвалидов-колясочников одновременно. Кроме того, будут обустроены парковочные места для инвалидов. Кабинку для переодевания предстоит построить в антивандальном исполнении.

Отдельное требование мэрии - установить информационный стенд «Доступный пляж» на русском, английском и немецком языках, что, очевидно, рассчитано на пребывание на иностранных туристов.

Победителя аукциона выберут 30 сентября, а на сами работы отводится 60 дней.