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Происшествия21 сентября 2021 15:02

В Калининграде подростку разорвало три фаланги пальца на станке по резке бумаги

Инцидент произошел на Правой набережной
Николай Литвинов
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По предварительным данным, травму 16-летний юноша получил в цехе фирмы по производству картонной упаковки, расположенной на Правой набережной в Калининграде. Подросток работал на станке по резке бумаги и был госпитализирован в детскую областную больницу с разрывом трех фаланг пальцев руки.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Организована доследственная проверка, во время которой следователи детально установят все обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует лично руководитель СУ СК России по Калининградской области Дмитрий Бочаров.