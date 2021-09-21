В Славском районе объявили в розыск пропавшую 15-летнюю девочку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Славского района объявил в розыск 15-летнюю Анастасию Злобину. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 19 сентября она ушла из дома в пос. Гастеллово Славского района и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид: 15-16 лет, худощавого телосложения, глаза голубые, на лице веснушки, волосы русые до плеч, окрашены в розовый и фиолетовый цвета.

Девочка была одета в черную матерчатую куртку с капюшоном, джинсы синего цвета, толстовку черного цвета с цветными обозначениями на плечах, меховые наушники светло-коричневого цвета, при себе имеет рюкзак из кожзама черного цвета.

В случае ее обнаружения или получения значимой информации просьба незамедлительно сообщить в отделение полиции по Славскому городскому округу по телефонам: 8-906-210-53-27, 8-401-63-3-11-02 или 112.