В Калининграде срочно ищут актеров на роли туристов и полицейских

Для съемок в детективном сериале «Васнецова», главные роли в котором исполняют Анна Михалкова и Всеволод Болдин, ищут актеров.

Как сообщается в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино» во ВКонтакте, организаторы ищут желающих сыграть в кино.

Нужны люди на роли туристов (мужчины и женщины от 20 до 60 лет, одежда: ветровки, джинсы или спортивные штаны, кроссовки, рюкзаки) и сотрудников полиции (мужчины от 20 до 50 лет, короткая стрижка, без бороды).

Отмечается, что съемки пройдут в Янтарном 22 сентября, актеры массовки будут заняты до 22:00.