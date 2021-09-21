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Общество21 сентября 2021 19:37

С 24 сентября на улице Киевской в Калининграде вводится двухстороннее движение

Изменение схемы связано с ремонтом улицы Павлика Морозова
Николай Литвинов
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Фото: мэрия Калининграда

С пятницы, 24 сентября, на улице Киевской в Калининграде вводится двухстороннее движение на всем протяжении. Как сообщает пресс-служба мэрии, до вступления в силу новой схемы предстоит демонтировать неактуальные знаки и нанести дополнительную разметку в районе «Киноленда» для исключения выезда транспорта на полосу встречного движения. Кроме того, принято решение о запрете парковки по обеим сторонам улицы.

Изменение схемы проезда связано с закрытием движения по улице Павлика Морозова со стороны Киевской. Там начнется очередной этап капитального ремонта дороги.

Отметим, что по Киевской сейчас проходят 13 маршрутов автобусов, в том числе десять – большого класса.