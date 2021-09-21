В центре Черняховска сбили 9-летнюю девочку

Момент аварии Фото: Безопасный город

21 сентября в самом центре Черняховска, в районе дома №13 на улице Ленина, произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, авария случилась в 15 часов 35 минут.

- По предварительным данным, 21 сентября 2021 года по улице Ленина города Черняховска со стороны площади Черняховского в направлении площади Ленина двигался автомобиль марки «Ауди» под управлением 33-летнего водителя, - поясняет пресс-служба. – Он совершил наезд на 9-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В ГИБДД отмечают, что переход находился совсем недалеко от места аварии, но воспользоваться им ребенок не пожелал, а выбежал на проезжую часть дороги из-за припаркованного слева автомобиля.

- В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя получила телесные повреждения и доставлена в Детскую областную больницу города Калининграда. По данному факту проводится проверка, - добавляют в пресс-службе ведомства.

Момент аварии был зафиксирован камерами "Безопасного города".