При пожаре в Нестеровском районе погиб мужчина

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В ночь на 21 сентября произошел пожар в одном из домов в поселке Илюшино Нестеровского района. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Калининградской области, при его тушении обнаружено тело мужчин.

- По данному факту Черняховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка, - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что личность погибшего установлена. Им оказался 78-летний хозяин дома. Мужчина проживал один.

- Следователями регионального управления Следственного комитета произведен осмотр места происшествия, установлена предположительная причина возгорания – неосторожность при курении, очаг возгорания находился на диване в одной из комнат квартиры, на котором спал погибший. Для установления точной причины пожара назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, - рассказали в пресс-службе.