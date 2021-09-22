Житель Черняховска незаконно спилил деревьев на 1 млн рублей

В Черняховском районе полицейские задержали мужчину, который незаконно рубил деревья. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

50-летний мужчина успел спилить 52 ясеня в лесополосе поселка Привольное. Владельцу земель был нанесен ущерб в размере 1 млн 188 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска изъяли две бензопилы, трактор, машину и все спиленные стволы деревьев. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.