Кленовую аллею в Калининграде перекроют на два дня из-за велопробега

2 и 3 октября участок Кленовой аллеи в Калининграде (от Большой Окружной до Люблинского шоссе) будет закрыт для движения автомобильного транспорта. Время перекрытия - с 9 до 15 часов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда, причиной является проведение областных соревнований по велосипедному спорту (шоссе) «Золотая осень».

- Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части и безопасность пешеходов и транспорта возложена на организатора, ГАУ КО «Центр спортивной подготовки сборных команд», - добавили в мэрии.