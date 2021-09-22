С улиц Калининграда уберут все знаки, предупреждающие о фоторадарах

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В эфире радиостанции «Комсомольская правда - Калининград» начальник отдела пропаганды регионального управления ГИБДД Дмитрий Пахомкин заявил, что с улиц областного центра уберут все знаки, предупреждающие о наличии фоторадаров. При этом в сельской местности знаки останутся. Все это связано с изменениями в правилах дорожного движения.

- Знаки останутся вне населенных пунктов. Их будут устанавливать за 150-300 метров до комплекса видеофиксации, - добавил Дмитрий Пахомкин, призвав калининградских автомобилистов, невзирая на знаки, соблюдать скоростной режим на дорогах.