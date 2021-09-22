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Общество22 сентября 2021 10:48

В Калининграде из-за съемок фильма закроют движение около ДКМ

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

С 28 сентября по 5 октября будет закрыто сквозное движение у Калининградского музея изобразительных искусств (бывший ДКМ). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Движение закрывается для обеспечения безопасности съёмок фильма «Нюрнберг». В мэрии уточнили, что сквозной проезд будет закрыт по внутриквартальному проезду вдоль дома № 83 по Ленинскому проспекту на участке от Старопрегольской набережной до ул. Портовой.

Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части и безопасность пешеходов и транспорта возложена на организатора съемок.