Калининградец лишился «Ниссана» за долг по кредиту

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Житель Калининграда лишился автомобиля, который купил в кредит. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Мужчина взял в банке кредит на покупку «Ниссана», при этом выполнение обязательств он гарантировал автомобилем. Спустя некоторое время он перестал платить по кредиту, тогда банк подал заявление в суд, который постановил обратить взыскание на предмет залога, чтобы вернуть 772 тыс. рублей.

Судебные приставы выехали по месту проживания должника, арестовали транспортное средство и передали его на реализацию в Росимущество.

Машина продана на торгах. Деньги уже поступили взыскателю.