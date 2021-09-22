В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 22 сентября нет света и воды

В Калининграде в среду, 22 сентября, в течение дня отключено электричество на 16 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Ген. Озерова 49а-51а,51,53,55, ул. Госпитальная 2,4,6-8,12,14,16а,16,ул. Ялтинская 5-9,11-15, пер. Ялтинский 1,2,3,5,7,9,44-13б,15,17,19, 8-24, пр-кт Московский 164-172, ул. Нарвская 53-55,57,59-61,62, ул. Черепичная 2,11-17, ул. Ялтинская 65,65а-г, ул. Невского СНТ «Энергетик», ул. Лесная 15, ул. Интернациональная 46,18, ул. Чернышевского78,80,85,89-89а, ул. Калужская 19а-23, пер. Нарвский 5-13, ул. Нарвская 1-7,9-19,19(ВНС)21,31,37б(ГРП-6 «Нарская»), ул. Калужская 33-39, ул. Нарвская 28-44, пер. Нарвский 1-3, ул. Ломоносова СНТ «Спутник».

До 13 часов электричество отключено на ул. Ялтинская 5-9,11,20,20в,КНС-7,53, пер. Ялтинский 2,4.

С 13:00 до 18:00 света не будет на ул. Емельянова 17,19,20,21,22,23,24,25, 26,29,28,46-56,58-64,66-72, пер. Ржевский 1-й 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15, 16,17,18,19,19а, пер. Ржевский 2-й, 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,20.

Горячее водоснабжение до 23.50 отсутствует по следующим адресам:

ул. Автомобильная 2-12,15,25,27, ул. Альпийская 33-39, ул. Батальная 1,6,6а,8-8д,11,14-16а,17а,22-36,31,37,32,32а,38-44,39-45,41,46-54,47-53,62-68,67-69в,70-86,71-83,92-94, пер. Батальный 1,4, б-р Борисовским 11,15, ул. Великолукская 1-7,2,8-14,15-21,16-22,24-30, ул. Восточная 13,18,19-21, ул. У. Громовой 1-9,2-18,11-25,22-26,27-57,30-58,59-97,88-94,105-129, ул. Дарвина 1-7,6,15-23, ул. Дрожжевая 1,3,4-10,12-18,28-32, ул. Л. Иванихиной 1-9,2-4,10-16, ул. Инженерная 2-8, ул. Интернациональная 9-31,30-34,33-71,38-76, ул. Карамзина 1-3,4-8,9,41-47,50-56, ул. Киевская 32-58,67,74-88, ул. О. Кошевого 1-9,13-15,20-28,35,34-74,90, ул. Летний проезд 23-39, ул. Летняя 1-5, ул. Машиностроительная 2,4-54,60-172, ул. Самаркандская 2-12,3-9,14-20, ул. Судостроительная 5-11,13,14-20,17-45,22-74,75-89,94,116-120, пер. Судостроительный 3,5, ул. Тихорецкая 2в,11-17,12-18,37-45,КНС-8, туп. Тихорецкий 2а,2в,7-11, ул. Тобольская 15-47, ул. Товарная 1а,9-11а17-19а,21-25,32-38, пер. Товарный 5, ул. Ген. Толстикова 6,15,18-18а,19-61,67-81, б-р Л. Шевцовой 1-11,2-20,13-43,22-66,49-53,70-106, ул. Школьная 1-1а,2,3-5,6, ул. Серж. Щедина 2-12,3-13,19-25, б-р Южный 1-15,2-48,17-47.