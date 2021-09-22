С начала сентября в службу «112» поступило 57 сообщений о разбитом градуснике

С начала сентября в Центр обработки вызовов системы-112 поступило 57 вызовов с информацией о разбитом градуснике. Об этом сообщается на странице службы во ВКонтакте.

«Если вы разбили градусник, главное - действовать быстро и правильно. Первым делом необходимо открыть окна, чтобы проветрить помещение. Затем нужно надеть резиновые перчатки, влажную марлевую повязку или респиратор и начать собирать ртуть. Максимально тщательно соберите ртуть и все разбившиеся части градусника в стеклянную банку с холодной водой, плотно закройте крышкой и держите вдали от нагревательных приборов», - отметили в службе.

После того как все видимые частицы градусника будут собраны, необходимо обратиться по номеру 112, чтобы оператор соединил со специалистом, который подробно объяснит, как действовать дальше, чтобы обезопасить себя.