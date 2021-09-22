Полицейские разыскали пропавшую 15-летнюю школьницу из Славска

Полиция завершила поиски 15-летней Анастасии З., которая 19 сентября ушла из дома в поселке Гастеллово Славского района и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Несовершеннолетнюю разыскали сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами ПДН Славска. Анастасия находилась в гостях у 16-летнего знакомого в поселке Знаменске Гвардейского района. Она объяснила, что не возвращалась домой, так как хотела погулять.

Девочку доставили в отдел полиции. С ней проведена профилактическая беседа. Несовершеннолетнюю передали законным представителям. Установлено, что противоправных действий за время отсутствия с девочкой не происходило.