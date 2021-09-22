Первый в России памятник Гофману открыли в Калининграде

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Фото: Калининградский областной историко-художественный музей
Первый в России памятник сказочнику Эрнсту Теодору Амадею Гофману презентовали в Калининградском историко-художественном музее.
Автором бюста, который выполнен из бронзы, стал скульптор Дмитрий Новаков из Санкт-Петербурга.
Как рассказали «Комсомолке» в музее, в будущем памятник Гофману перенесут в музейный двор.
Бюст будет стоять на гранитном пьедестале, который изготовят в Санкт-Петербурге.
- Рад, что Гофман, писатель и композитор с мировым именем, вернулся в родной город и будет отныне украшать его. Надеюсь, он органично впишется в ансамбль города, - сказал на открытии Дмитрий Новаков.
Отметим, в создании памятника финансово участвовали в том числе жители Калининграда. Более 400 горожан поддержали идею памятника.
Фонды историко-художественного музея хранят живопись, графику, декоративно-прикладное искусство, редкие книги с иллюстрациями. Передвижные выставки, связанные с Гофманом, экспонировались в разных городах России и за рубежом.