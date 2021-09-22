Калининградских школьников приглашают в продюсерскую мастерскую кинофестиваля «Край света. Запад»

В Калининграде в ноябре начнет работу продюсерская мастерская кинофестиваля «Край света. Запад». Кураторы мастерской объяснят, чем отличается продюсирование мероприятий от продюсирования фильмов, клипов и сериалов, расскажут, как собрать команду, как организовать творческий процесс, как находить отличные идеи.

Как рассказали организаторы, к участию в мастерской приглашаются школьники Калининграда в возрасте от 13 до 17 лет. Чтобы записаться в мастерскую, необходимо до 25 октября отправить письмо-заявку на адрес info@kaliningradfilmfestival.ru

Каждый участник сможет придумать, проработать и запустить свой личный продюсерский проект.

Кураторами мастерской станут руководитель Киношколы им. МакГаффина для подростков, продюсер Дарья Гладышева и урбанист Михаил Алексеевский.

Все подробности – на сайте фестиваля.