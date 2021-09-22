12 педагогов, 18 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 209 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 178 случаев ОРВИ, 7 пневмоний и 24 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 19 пенсионеров, все старше 65 лет;

- 12 работников образования;

- 9 медицинских работников;

- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 8 работающих на промышленных предприятиях;

- 7 работников транспортных предприятий, водителей;

- 13 работников предприятий пищевой промышленности;

- 7 государственных служащих;

- 4 сотрудника банков;

- 2 работника с/х предприятий;

- 3 сотрудника охранной организации;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- 33 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 4 воспитанника д/с;

- 18 школьников;

- 13 студентов (БГА, Озерский колледж природопользования, Калининградский агротехникум, КМРК, БФУ, Советский технический колледж, колледж предпринимательства, КИТиС, МФЮА);

- 41 неработающий.