12 педагогов, 18 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 209 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 178 случаев ОРВИ, 7 пневмоний и 24 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 19 пенсионеров, все старше 65 лет;
- 12 работников образования;
- 9 медицинских работников;
- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 8 работающих на промышленных предприятиях;
- 7 работников транспортных предприятий, водителей;
- 13 работников предприятий пищевой промышленности;
- 7 государственных служащих;
- 4 сотрудника банков;
- 2 работника с/х предприятий;
- 3 сотрудника охранной организации;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- 33 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 4 воспитанника д/с;
- 18 школьников;
- 13 студентов (БГА, Озерский колледж природопользования, Калининградский агротехникум, КМРК, БФУ, Советский технический колледж, колледж предпринимательства, КИТиС, МФЮА);
- 41 неработающий.