В мэрии Калининграда сообщили, когда в домах включат отопление

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Социальные учреждения в Калининграде начали подключать к отоплению. Об этом пишет «Клопс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По данным городских властей, тепло в детские сады, школы, больницы и другие объекты подают по заявкам руководителей бюджетных организаций. Во вторник, 21 сентября, отопление дали в пять учреждений.

Что касается жилых домов, то решение властями пока не принято. По закону отопительный сезон начнётся, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не превысит +8 °C. В администрации не исключили, что тепло может поступить и раньше этого срока.

Отметим, что в прошлом году отопительный сезон в Калининграде стартовал 10 октября, в 2019-м отопление включили 3 октября, в 2018-м это произошло 15 октября.