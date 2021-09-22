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Происшествия22 сентября 2021 14:40

СК: 9-летнюю девочку в Черняховске сбил сотрудник УФСИН

Виктор Сергеев
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Фото: Безопасный город

За рулем «Ауди», которая сбила 9-летнюю девочку в Черняховске, по предварительным данным, находился 33-летний сотрудник регионального управления ФСИН. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. По данному факту назначена доследственная проверка, которую проводит СК.

Напомним, ДТП произошло на улице Ленина. Школьница перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате наезда девочку доставили в больницу.

В настоящее время выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех без исключения обстоятельств произошедшего. Ход доследственной проверки контролирует руководитель регионального управления Следственного комитета Дмитрий Бочаров.