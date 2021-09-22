«Ростелеком» и футбольный клуб «Балтика» продолжили сотрудничество

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«Ростелеком» остается официальным провайдером цифровых услуг и сервисов футбольного клуба «Балтика». В рамках соглашения компания продолжит обеспечивать домашние матчи основной команды на стадионе «Калининград» высокоскоростным интернетом для проведения онлайн-трансляций игр.

- В прошлом сезоне сотрудничество с «Ростелекомом» получилось довольно продуктивным, и нами было принято решение продолжить взаимодействие, - рассказала Елена Полейко, заместитель генерального директора ФК «Балтика». - Для футбольного клуба «Балтика» очень важна оперативность в подаче информации. Благодаря возможностям «Ростелекома» мы решаем эту задачу.

- Стадион «Калининград», где проходят домашние матчи «Балтики», – одно из знаковых мест региона, - прокомментировал Алексей Семёнов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком». - Мы обеспечили эту площадку самой современной телекоммуникационной инфраструктурой и теперь можем предоставлять здесь полный спектр цифровых сервисов для игр любого уровня.

АО «Футбольный клуб «Балтика» – российский профессиональный футбольный клуб, основанный в Калининграде в 1954 году. В этом сезоне команда выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ ). Домашние матчи «Балтика» проводит на стадионе «Калининград» (вместимость 35 тысяч человек), построенном к Чемпионату мира по футболу 2018 года.