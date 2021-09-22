В четверг по Калининграду ударит мощный циклон

. Фото: Александр Подгорчук

В четверг Калининградская область попадет под влияние нового атлантического циклона. Приближение стихии будет ощущаться с самого утра, когда начнет понижаться атмосферное давление - за неполные сутки оно упадет с 760 до 742 миллиметров ртутного столба.

- Синоптики предупреждают о юго-западном ветре 12-17 м/с с дальнейшим усилением до 15-20 м/с (на побережье - до 22-24 м/с), - сообщает в своих аккаунтах в соцсетях мэрия Калининграда. - Традиционно просим быть осторожными, не парковать автотранспорт под старыми деревьями, рекламными конструкциями и т. д.

По данным портала rp5.ru, основной удар стихии придется на вторую половину завтрашнего дня. К вечеру не только усилится ветер, но и пойдет дождь.

Циклон задержится у нас на трое суток. Порывистый ветер с осадками прогнозируется не только в четверг, но также в пятницу и субботу. При этом вихрь будет затягивать за собой теплые воздушные массы - к выходным температура начнет расти.