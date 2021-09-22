В Калининграде храм Кирилла и Мефодия на проспекте Мира украшают мозаичными панно

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Стены собора Кирилла и Мефодия, который построен в Калининграде на проспекте Мира, украшают мозаичными панно. Похоже, это будет самая нарядная церковь в городе. Сейчас храм стоит в лесах, рабочие монтируют мозаику.

- Мозаика изготавливается в Москве московскими мастерами по нашим эскизам. В Калининград ее привозят в разобранном виде, фрагментами и на стене уже собирают. С западной стороны собора изображены Кирилл и Мефодий, а по северной и южной сторонам будут изображены равноапостольные святые. Их всего 12, мы хотим изобразить всех: Владимира и Ольгу, Константина и Елену и других. Изображен будет еще Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Николай Святитель - он для Калининграда очень важен, поскольку самый первый храм в городе был Никольский, - рассказал «Комсомолке» Андрей Пасхин, настоятель собора Кирилла и Мефодия.

Мастера планируют завершить работу по монтажу мозаики к декабрю.

Между тем внутри храма иконописцы завершают роспись стен и сводов. Работы планируют закончить к середине ноября.