18-летнего калининградца задержали за серию краж велосипедов

Полицейские раскрыли серию краж велосипедов в Центральном районе Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В доме по Каштановой аллее велосипед стоимостью 12 тысяч рублей был похищен с лестничной клетки 4-го этажа. А у жительницы дома по ул. Г. Димитрова исчезло сразу два велосипеда, стоявших в подъезде. Еще один транспорт стал добычей злоумышленника на велопарковке в центре города.

Злоумышленник оставался незамеченным, так как действовал в основном в ночное время либо ранним утром, когда не было свидетелей. Однако веловор попал на запись видеонаблюдения одного из домов, и оперативникам удалось распознать похитителя. Им оказался 18-летний калининградец, ранее уже неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей за подобные преступления.

Установлено, что он причастен к похищению как минимум пяти велосипедов. Парень также подозревается в краже женской сумки, которую он достал из машины калининградки, разбив окно водительской двери «Ауди». В сумке находилось 3,5 тысячи рублей, которые злоумышленник потратил на собственные нужды, как и деньги, вырученные с продажи похищенных велосипедов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу.