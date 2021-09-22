Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

За сутки в Калининградской области было выявлено 209 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 124 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 4,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ - 3,
Пионерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 1,
Гурьевский городской округ - 7,
Правдинский городской округ - 1,
Светловский городской округ - 13,
Гусевский городской округ – 4,
Зеленоградский городской округ - 4,
Светлогорский городской округ – 3,
Краснознаменский городской округ - 2,
Советский городской округ - 14,
Славский городской округ – 10,
Мамоновский городской округ – 5,
Неманский городской округ – 6,
Черняховский городской округ - 5.