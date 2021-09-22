Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

За сутки в Калининградской области было выявлено 209 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 124 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 4,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ - 3,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 1,

Гурьевский городской округ - 7,

Правдинский городской округ - 1,

Светловский городской округ - 13,

Гусевский городской округ – 4,

Зеленоградский городской округ - 4,

Светлогорский городской округ – 3,

Краснознаменский городской округ - 2,

Советский городской округ - 14,

Славский городской округ – 10,

Мамоновский городской округ – 5,

Неманский городской округ – 6,

Черняховский городской округ - 5.