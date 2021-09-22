Под Калининградом активисты отмывают советскую мозаику на автобусной остановке

Работа о очистке остановки в поселке Родники Фото: Евгений Мосиенко

В поселке Родники Гурьевского района активисты проекта «Наследие стен» организовали субботник по очистке остановочного павильона, украшенного советской мозаикой. Как рассказал «Комсомолке» координатор проекта Евгений Мосиенко, это уже не первый опыт.

- До этого мы чистили мозаику на фасаде дома на улице Портовой в Калининграде, - говорит Мосиенко. – Нижняя ее часть была сильно разрисована баллончиком. Однако история с остановкой в Родниках сложнее – она полностью закрашивалась коммунальщиками несколько раз. И работы по очистке мы еще не закончили.

По словам Евгения, применять специальное оборудование его группе пока сложно, так как для этого нужен генератор. Кроме того, активисты опасаются, что моющей техникой можно повредить швы мозаики или вообще частично ее разрушить. Именно поэтому все работы проходят в ручном режиме, краска стирается при помощи губок и растворителей.

- Планов у нас много, - говорит Евгений. – Есть остановка в Домново, например. Еще одна подобная – по дороге в Правдинск. Но хотелось бы, чтобы и районные администрации обращали на эти объекты свое внимание. Остановки заклеиваются объявлениями, а можно было бы рядом с ними специальные доски установить.

Интересно, что к работе активистов стали присоединяться новые участники. Так, во вторник 21 сентября им помогала местная жительница Евгения, фотограф из Москвы, несколько калининградцев, а также ребята из добровольческого объединения "Марко Поло" .