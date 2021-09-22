Под Калининградом появится завод по переработке биоотходов в сухие корма

В Гвардейском районе появится ветеринарно-санитарный утилизационный завод, который будет специализироваться на производстве мясокостной муки и технического жира. Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, это позволит снизить экологическую нагрузку и получить ингредиенты для производства кормов, богатых протеином.

В настоящее время переработка биологических отходов в сухие корма считается одним из самых прогрессивных способов их утилизации. Мощность переработки на новом утильзаводе составит свыше 13,5 тысяч тонн в год (или 45 тонн биоотходов в смену).

Мощность производства мясокостной муки составит 14,4 тонн в сутки, технического жира — 3,45 тонн в сутки. Сырьевую базу заводу обеспечат сельскохозяйственные предприятия Калининградской области – свинокомплексы, предприятия по производству молока и мяса КРС, бойни и зверофермы.