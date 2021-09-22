Избирком сообщил, кто из кандидатов проходит в Облдуму по партийным спискам

. Фото: Александр Подгорчук

Прошедшие 17-19 сентября выборы депутатов Облдумы признаны состоявшимися и действительными. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Калининградской области.

Кто стал депутатом Облдумы по партийным спискам:

КПРФ

1. Буланов Максим Васильевич

2. Вертепов Артем Александрович

3. Кравченко Евгений Александрович

4. Рузметов Сергей Атаханович

5. Севостьянов Сергей Сергеевич

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»

1. Шитиков Юрий Владимирович

2. Федоров Павел Николаевич

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

1. Грибов Иван Николаевич

ЛДПР

1. Жириновский Владимир Вольфович

2. Мишин Евгений Викторович

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Алиханов Антон Андреевич

2. Краснова Ольга Генадиевна

3. Колесник Андрей Иванович

4. Губаров Валерий Георгиевич

5. Бевз Сергей Викторович

6. Курилов Алексей Леонидович

7. Калина Анатолий Анатольевич

8. Морозова Наталья Александровна

9. Ярошук Александр Георгиевич

10. Горохов Андрей Юрьевич