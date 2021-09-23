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Здоровье23 сентября 2021 10:31

Алиханов: Ситуация с распространением коронавируса остается непростой

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области необходимо наращивать темпы вакцинации, в первую очередь - во благо собственного здоровья, а уже во вторую очередь - чтобы избежать массовых ограничений. Об этом написал губернатор Антон Алиханов в своем Инстаграме.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Калининградской области все еще остается непростой. Начало осеннего эпидсезона опасно еще и тем, что существует риск появления микст-инфекции (грипп + ковид)», - отметил глава региона. По словам Алиханова, уже почти 300 тысяч жителей области прошли полную вакцинацию. «Мы благодарны федеральному центру за то, что сейчас не испытываем каких-либо трудностей с поставками вакцины в регион - ее достаточно. Прививаться сейчас можно и в поликлиниках по записи, и в мобильных прививочных пунктах», - добавил губернатор.