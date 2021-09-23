Калининград вошел в десятку популярных направлений отдыха в глэмпингах летом-2021

Сайт бронирования жилья Tvil.ru продолжает подводить итоги летнего сезона-2021. Аналитики сервиса определили, где россияне чаще всего бронировали концептуальные глэмпинги на это лето.

В топ-10 мест, где можно отдохнуть в гламурных кемпингах, вошли Оленевка, Геленджик, Луга, Андреаполь, Артыбаш, Ильинский, Калининград, Углич и Хужир в России, а также Гагра в Абхазии.

По статистике Tvil.ru, россияне бронировали отдых в глэмпингах от 1 до 14 ночей и тратили на проживание от 1,6 до 14 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в глэмпингах в Геленджике, дороже - в Угличе.

Десять популярных направлений отдыха в глэмпингах летом-2021:

Оленевка - 3152 руб. / 6 ночей;

Геленджик - 1645 руб. / 6 ночей;

Гагра - 2938 руб. / 14 ночей;

Луга - 5909 руб. / 4 ночи;

Андреаполь - 3300 руб. / 3 ночи;

Артыбаш - 4160 руб. / 2,5 ночи;

Ильинский - 4467 руб. / 3 ночи;

Калининград - 4 000 руб. / 8,5 ночи;

Углич - 14 650 руб. / 1 ночь;

Хужир - 4500 руб. / 1 ночь.