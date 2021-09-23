В Калининграде с 24 сентября закрывается движение по ул. П. Морозова

. Фото: Александр Подгорчук

С пятницы, 24 сентября, из-за проведения ремонта участка улицы П. Морозова временно меняется движение транспорта и схема движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Временная схема движения автобусов:

Автобусы № 7, 10, 11, 16, 19, 21, 29, 34, 39, 40, 63, 72, 87 вместо ул. Павлика Морозова пустят по ул. Беговой.

По маршруту № 7 «СНТ «Победа» - ул. П. Морозова» при движении в центр города проследует по ул. Киевской, ул. Беговой, ул. П. Морозова и далее согласно существующей схеме движения.

По маршруту № 11 «Ул. Молодой гвардии - ул. П. Морозова» при движении в центр города: по ул. Киевской, ул. Беговой, ул. П. Морозова и далее согласно существующей схеме движения.

По маршруту № 16 «Завод «Янтарь» - ул. О. Кошевого» при движении к конечному остановочному пункту «Ул. О. Кошевого»: по ул. Киевской, ул. Беговой, ул. П. Морозова и далее согласно существующей схеме движения.

По маршруту № 34 «СНТ «Мечта» - Южный вокзал» при движении в центр города: по ул. Киевской, ул. Беговой, ул. П. Морозова и далее согласно существующей схеме движения.

По маршруту № 19 «Микрорайон Прибрежный - ул. Артиллерийская» при движении в центр города: по ул. Киевской, ул. Беговой, ул. П. Морозова и далее согласно существующей схеме движения.

По маршруту № 39 «Ул. Аксакова - ул. П. Морозова» при движении в центр города: по ул. Киевской, ул. Беговой, ул. П. Морозова и далее согласно существующей схеме движения.

По маршруту № 40 «СК «Янтарный» - ул. Б. Окружная (озеро Пеньковое)» при движении в центр города: по ул. Киевской, ул. Беговой, ул. П. Морозова и далее согласно существующей схеме движения.

По маршруту № 10 «Военный городок - завод «Янтарь» при движении в центр города: по ул. Киевской, ул. Беговой, ул. П. Морозова и далее согласно существующей схеме движения.

По маршруту № 21 «Автошкола - ул. П. Морозова» при движении в центр города: по ул. Киевской, ул. Беговой, ул. П. Морозова и далее согласно существующей схеме движения.

По маршруту № 29 «СНТ «Колосок» - завод «Янтарь» при движении в центр города: по ул. Киевской, ул. Беговой, ул. П. Морозова и далее согласно существующей схеме движения.

По маршруту № 87 «Ул. Аксакова - завод «Янтарь» при движении в центр города: по ул. Киевской, ул. Беговой, ул. П. Морозова и далее согласно существующей схеме движения.

По маршруту № 72 «Мкр. Чкаловск - завод «Янтарь» при движении в центр города: по ул. Киевской, ул. Беговой, ул. П. Морозова и далее согласно существующей схеме движения.

По маршруту № 63 «Ул. О. Кошевого - ул. Спортивная» при движении к конечному остановочному пункту «Ул. О. Кошевого»: по ул. Киевской, ул. Беговой, ул. П. Морозова и далее согласно существующей схеме движения.

На улицах Киевской и Беговой для обеспечения безопасности на время изменения схемы движения общественного транспорта будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена».