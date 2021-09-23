В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 23 сентября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 23 сентября, в течение дня отключено электричество на 13 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Горького, 30-36, 50, 69, ул. Госпитальная, 5-17, ул. Знойная, 9-13, ул. Черняховского, 58-72, ул. Рокоссовского, 1-17, ул. Иванникова, 6 (гимназия № 32), ул. Черняховского, 15 («Светофор»), 30-42, 54-56, ул. Пролетарская, 79-87, ул. Рокоссовского, 22-26, ул. Печатная, 21а, 21б, 21в, ул. Колоскова, 3-17, ул. Свободная, 28-32, ул. Карташева, 8-12, 24-30, Балтийское шоссе, 106, 116 (КНС), ул. Белинского, 21, ул. Черняховского, 1-5.

Холодное водоснабжение будет отключено до 17 часов на ул. Ялтинская, 5-9, 11, 20, 20в, КНС-7, 53, пер. Ялтинский, 2, 4.

С 10 до 12 часов: ул. Киевская, 108а, 111б, 121-123, 139, 141а (котельная), 141-161, 114-118, 122, 126-130.

С 10 до 15 часов: ул. Автомобильная, 1-13, 2-12, ул. Батальная, 38-40, ул. Грунтовая, 3-13, 4-11.