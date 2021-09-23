В Калининграде за сутки сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В среду в Калининграде зарегистрировано два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Озерова водитель «Шевроле» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на 61-летнюю женщину. В результате ДТП она получила телесные повреждения.

На улице Дзержинского 23-летний водитель «Тойоты» при повороте налево сбил 58-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.