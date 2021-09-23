28 школьников, 14 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: "КП" Архив

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 218 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 181 случай ОРВИ, 9 пневмоний и 28 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 23 пенсионера;

- 14 работников образования;

- 9 медицинских работников;

- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 5 работников транспортных предприятий, водителей;

- 9 работников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника банков;

- 4 работника с/х предприятий;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- работник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 10 неорганизованных детей до 6 лет;

- 7 воспитанников д/с;

- 28 школьников;

- 14 студентов (БГА, БФУ, РАНХиГС, Советский технический колледж, колледж предпринимательства, КИТиС, КМПИ, Калининградский градостроительный колледж);

- 49 неработающих.