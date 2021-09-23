28 школьников, 14 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: "КП" Архив
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 218 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 181 случай ОРВИ, 9 пневмоний и 28 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 23 пенсионера;
- 14 работников образования;
- 9 медицинских работников;
- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 5 работников транспортных предприятий, водителей;
- 9 работников предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника банков;
- 4 работника с/х предприятий;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- работник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 10 неорганизованных детей до 6 лет;
- 7 воспитанников д/с;
- 28 школьников;
- 14 студентов (БГА, БФУ, РАНХиГС, Советский технический колледж, колледж предпринимательства, КИТиС, КМПИ, Калининградский градостроительный колледж);
- 49 неработающих.