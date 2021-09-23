Метеоролог рассказал, какая погода будет в Калининграде в октябре

Туман на Балтийской косе. Фото: Александр Подгорчук

Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин сообщил, что нынешний сентябрь станет в Калининградской области самым холодным за последние сто лет. При этом и в октябре очередной волны бабьего лета ждать не стоит.

- Циклонический характер погоды в ближайшее время сохранится, - заявил Малинин в интервью изданию «Клопс.Ru». - У нас сейчас, судя по всему, будет самый холодный сентябрь начиная с нынешнего столетия. В октябре тепла тоже ждать не стоит, уже атмосфера настроилась на такой тип циркуляции.

Радует лишь то, что снега, по прогнозу питерского профессора, в октябре в Калининграде еще не будет.

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